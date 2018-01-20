Россия зафиксировала нарушения перемирия в трех сирийских провинциях

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии в течение суток фиксировал нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Латакия, Алеппо и Дамаск в САР, заявил на брифинге представитель Центра генерал-майор Юрий Евтушенко.

"В течение суток центром продолжались фиксироваться отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Латакия, Алеппо и Дамаск. В целом обстановка в зонах деэскалации остается стабильной", — сказал он.

По словам Евтушенко, российский Центр по примирению продолжает переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов в сирийских провинциях Хомс, Алеппо, Дамаск, Хама и Эль-Кунейтра.

"В течение суток подписано соглашение о присоединении населенного пункта Расм-Эс-Саф провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий", — подчеркнул он.

Российский Центр совместно с Комитетами национального примирения провинций доставили 2,5 тонны продуктов питания и медикаменты жителям населенного пункта Хан-Эш-Шаар провинции Алеппо. Также жителям населенного пункта Эль-Хусейния в провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода, добавил Евтушенко. Российские военные врачи за прошедшие сутки оказали медпомощь 80 сирийцам, подчеркнул он.

"Военнослужащие российского Центра по примирению совместно с Верховным муфтием Сирии Ахмадом Бадр эд Дином Хассуном посетили находящихся в лечебном учреждении больных детей, которые были эвакуированы из Восточной Гуты, и передали им подарки", — отметил Евтушенко.

Он также добавил, что "всего за сутки в свои дома вернулся 41 человек, в том числе в провинции Алеппо – 23, в провинции Хомс – 18 человек".

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