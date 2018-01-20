Косачев выразил обеспокоенность в связи с началом военной операции в Африне

Турецкие боевики из Свободной сирийской армии занимают позицию в районе Тал Малид, к северу от Алеппо. 20 января 2018

Турецкие боевики из Свободной сирийской армии занимают позицию в районе Тал Малид, к северу от Алеппо. 20 января 2018

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил обеспокоенность в связи с началом операции ВС Турции против формирований курдов в Африне.

Ранее в субботу генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 17.00 мск.

"Тревожные новости из Сирии. Объявленное президентом Турции (Тайипом) Эрдоганом начало "антитеррористической операции" в Африне, конечно же, не может не вызывать ничего, кроме обеспокоенности", — написал Косачев в Facebook.

Он также отметил, что "кроме предсказуемых новых жертв в многомерном и запутанном конфликте, удары могут поставить под угрозу весь и без того хрупкий переговорный процесс, среди кураторов и гарантов которого и сама Турция". Сенатор также заявил, что "детонатором для активизации Турции стали вовсе не действия самих курдов: и здесь не обошлось без Вашингтона, который не особо скрывал свое взаимодействие с курдскими силовыми структурами".

Он подчеркнул, что ранее американцы "поставляли им оружие, а теперь и вовсе от имени Пентагона сообщили о подготовке на базе YPG (курдских сил самообороны – ред.) вооруженных формирований по охране границ и внутреннего порядка". "Хотя госсекретарь Тиллерсон и опроверг эти сведения, похоже, уже поздно — турецкого лидера он не убедил, а машина возмездия уже запущена", — написал сенатор.

"Во всяком случае, президент Турции отнюдь не к сирийскому руководству обращал свои слова в контексте начатой военной операции, заявляя, что, мол, именно "Запад должен осознать, что Турция — союзник, с которым нужно считаться и сотрудничать в регионе", — считает Косачев.

Он отметил, что через действия "различных сил" в Сирии "выясняют отношения" между собой совсем другие, внешние игроки, и это, конечно же, не способствует национальному примирению". Сенатор заключил, что в сложившейся ситуации России необходимо проявлять сдержанность и ориентироваться на позицию официальных властей Сирии, а не действовать в одностороннем порядке.

"Суверенитет есть суверенитет, и даже если он нарушается другими странами, уподобляться, пока не исчерпаны иные варианты, не стоит. В остальном же остается надеяться, что удастся избежать значительной эскалации силовых действий и срыва мирного процесса. Ведь в этом случае цена нынешних действий Турции будет непомерно высокой", — подчеркнул он.

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