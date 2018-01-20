Косачев выразил обеспокоенность в связи с началом военной операции в Африне

21:4820.01.2018
(обновлено: 23:16 20.01.2018)
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил обеспокоенность в связи с началом операции ВС Турции против формирований курдов в Африне.
Ранее в субботу генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 17.00 мск.
"Тревожные новости из Сирии. Объявленное президентом Турции (Тайипом) Эрдоганом начало "антитеррористической операции" в Африне, конечно же, не может не вызывать ничего, кроме обеспокоенности", — написал Косачев в Facebook.
Он также отметил, что "кроме предсказуемых новых жертв в многомерном и запутанном конфликте, удары могут поставить под угрозу весь и без того хрупкий переговорный процесс, среди кураторов и гарантов которого и сама Турция". Сенатор также заявил, что "детонатором для активизации Турции стали вовсе не действия самих курдов: и здесь не обошлось без Вашингтона, который не особо скрывал свое взаимодействие с курдскими силовыми структурами".
Он подчеркнул, что ранее американцы "поставляли им оружие, а теперь и вовсе от имени Пентагона сообщили о подготовке на базе YPG (курдских сил самообороны – ред.) вооруженных формирований по охране границ и внутреннего порядка". "Хотя госсекретарь Тиллерсон и опроверг эти сведения, похоже, уже поздно — турецкого лидера он не убедил, а машина возмездия уже запущена", — написал сенатор.
"Во всяком случае, президент Турции отнюдь не к сирийскому руководству обращал свои слова в контексте начатой военной операции, заявляя, что, мол, именно "Запад должен осознать, что Турция — союзник, с которым нужно считаться и сотрудничать в регионе", — считает Косачев.
Он отметил, что через действия "различных сил" в Сирии "выясняют отношения" между собой совсем другие, внешние игроки, и это, конечно же, не способствует национальному примирению". Сенатор заключил, что в сложившейся ситуации России необходимо проявлять сдержанность и ориентироваться на позицию официальных властей Сирии, а не действовать в одностороннем порядке.
О фактическом начале наземной операции объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее турецкий лидер не раз заявлял, что Африн необходимо очистить от сил самообороны сирийских курдов (YPG).
Эти формирования Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной Рабочей партией Курдистана. На прошлой неделе Эрдоган пообещал, что турецкие войска "оторвут головы" YPG.
В пятницу и субботу турецкие военные обстреляли позиции сил курдов, причем в Генштабе страны заявили, что удары были ответами на провокации PYD.
Позднее СМИ сообщили, что позиции курдской партии PYD ("Демократический союз") атаковали войска "Свободной сирийской армии".
Местом проведения следующей операции станет сирийский регион Манбидж, заявил Эрдоган.
Минобороны России в целях безопасности приказало российским военным покинуть Африн.
Россия будет оказывать Сирии дипломатическое содействие и поддержит в ООН требование прекратить операцию, заявил сенатор Франц Клинцевич.
По словам парламентария, турецкая операция в Африне грубо нарушает суверенитет Сирии.
Российский МИД в связи с событиями в Африне призвал власти Турции и Сирии к сдержанности.
В Минобороны заявили, что кризисная ситуация в регионе сложилась из-за действий США.
Турция информирует о ходе операции сирийские власти, а также ООН и другие заинтересованные стороны, включая Россию.
Операция проводится "с уважением к территориальной целостности, суверенитету и политическому единству Сирии" и завершится, когда войска достигнут намеченных целей, подчеркнули в Анкаре.
"Суверенитет есть суверенитет, и даже если он нарушается другими странами, уподобляться, пока не исчерпаны иные варианты, не стоит. В остальном же остается надеяться, что удастся избежать значительной эскалации силовых действий и срыва мирного процесса. Ведь в этом случае цена нынешних действий Турции будет непомерно высокой", — подчеркнул он.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>
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"Оливковая ветвь" против сирийских курдов: Турция начала военную операцию в Африне