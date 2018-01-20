Дамаск решительно осуждает нападение Турции на Африн

Турецкий военный из Свободной сирийской армии стреляют в позиции курдов в районе Африн. 20 января 2018

Турецкий военный из Свободной сирийской армии стреляют в позиции курдов в районе Африн. 20 января 2018

БЕЙРУТ, 20 янв — РИА Новости. Сирийское правительство решительно осуждает нападение Турции на город Африн, который является неотъемлемой частью Сирии, сообщается в заявлении МИД САР.

"Сирийская Арабская Республика решительно осуждает турецкую агрессию на город Африн, который является неотъемлемой частью территории Сирии", — цитирует сирийское национальное агентство САНА.

В МИД заявили, что действия Турции являются очередным шагом в посягательстве на суверенитет Сирии.

Ранее в субботу генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 17.00 мск. По данным генштаба, в ней участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей.

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