Дамаск решительно осуждает нападение Турции на Африн

БЕЙРУТ, 20 янв — РИА Новости. Сирийское правительство решительно осуждает нападение Турции на город Африн, который является неотъемлемой частью Сирии, сообщается в заявлении МИД САР.
В МИД заявили, что действия Турции являются очередным шагом в посягательстве на суверенитет Сирии.
Ранее в субботу генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 17.00 мск. По данным генштаба, в ней участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей.
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