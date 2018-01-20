В Анкаре рассказали, когда завершится военная операция в Африне

АНКАРА, 20 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. Турецкие военные покинут сирийский Африн, как только военная операция достигнет намеченных целей, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг в субботу.

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 17.00 мск.

"Эта операция направлена не против проживающих там наших туркменских, курдских и арабских братьев, а против террористических организаций. Она начата с уважением к территориальной целостности, суверенитету и политическому единству Сирии и будет продолжаться на основе этих принципов. После того, как операция успешно достигнет поставленных целей, Турция оттуда уйдет", — цитирует Боздага агентство IHA.

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