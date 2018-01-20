Шаманов: операция Турции в Африне может сказаться на ходе конгресса в Сочи

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Начало Турцией операции в сирийском Африне может сказаться на проведении конгресса национального диалога Сирии в Сочи, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов ("Единая Россия").

Ранее в субботу генштаб Турции объявил о начале военной операции против вооруженных формирований сирийских курдов в районе Африн на северо-западе Сирии. Операция "Оливковая ветвь" началась в 17.00 мск.

"Сложная ситуация. Сирия… руководство страны уже высказывало свою позицию, что не приемлет вмешательство во внутренние дела, в частности по Африну, и это может каким-то образом сказаться на событиях, которые планируются на 29 и 30 число (конгресс национального диалога в Сочи — ред.)", — ответил Шаманов на вопрос РИА Новости, как повлияет начало такой операции на ситуацию в Сирии.

Конгресс национального диалога Сирии должен пройти 29-30 января в Сочи. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.

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