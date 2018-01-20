МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Турецкие ВВС начали наносить авиаудары по позициям курдской партии PYD ("Демократический союз") в сирийском Африне, сообщает издание Daily Sabah.

Ранее в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия фактически начала наземную операцию в сирийском Африне.

В минувшую среду вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что Анкара проводит консультации с Москвой и Вашингтоном по поводу возможной операции в сирийском Африне против вооруженных формирований сирийских курдов YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. По данным СМИ, Турция привела свои войска на границе с Сирией в состояние повышенной боеготовности и в последние дни неоднократно производила обстрелы позиций YPG на приграничной территории.

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