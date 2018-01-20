СОЧИ, 20 янв — РИА Новости. Москва очень надеется на участие ООН в конгрессе национального диалога Сирии в Сочи на высочайшем уровне, а также на активное участие Стаффана де Мистуры в открытии мероприятия, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Работа в этом направлении ведётся. Мы, конечно, очень хотели бы, чтобы представительство ООН на этом форуме в Сочи было как можно более высоким. Мы надеемся, что генсеком ООН принято решение о направлении сюда спецпосланника Стаффана де Мистуры, который примет активное участие в открытии этого мероприятия", — заявил Лаврентьев после завершения встречи по подготовке конгресса нацдиалога Сирии в Сочи.

Конгресс национального диалога Сирии пройдет 29-30 января в Сочи. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.