Помощник главы МИД Ирана надеется на успех конгресса в Сочи

СОЧИ, 20 янв – РИА Новости. Иран надеется на успех конгресса нацдиалога Сирии в Сочи в решении сирийского конфликта, заявил журналистам помощник главы МИД Ирана Хоссейн Джабер Ансари.

"Надеемся, что конгресс в Сочи поможет решению конфликта в Сирии. Мы с нашими союзниками прикладываем усилия для подготовки конгресса в Сочи. Сегодня и вчера мы обсудили в рамках двусторонних и трехсторонних встреч с русскими и турками эту подготовку к конгрессу, цель которого — успех межсирийского диалога на конгрессе, который начинается через десять дней", — сказал Ансари после завершения встречи по подготовке конгресса нацдиалога Сирии в Сочи.

Конгресс пройдет 29-30 января в Сочи. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.

На конгресс, в частности, приглашен спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, но он пока воздерживается от комментариев по этому поводу. По его словам, ему необходимо сначала проконсультироваться с генеральным секретарем ООН.