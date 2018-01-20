Эрдоган заявил о фактическом начале наземной операции в Африне

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия фактически начала наземную операцию в сирийском Африне, пишет газета Hurriyet.
Ранее он не раз заявлял, что Африн необходимо очистить от сил самообороны сирийских курдов (YPG), которые Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной Рабочей партией Курдистана. На прошлой неделе Эрдоган пообещал, что турецкие войска "оторвут головы" YPG, если те не сдадутся.
В последние дни Турция привела свои войска на границе в состояние повышенной боеготовности и неоднократно обстреливала позиции YPG на сирийской территории. Кроме того, сообщалось, что Анкара проводит консультации с Москвой и Вашингтоном по поводу операции в Африне.
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