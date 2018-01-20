Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки шесть нарушений режима прекращения огня, турецкие — пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – два, Латакия – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано 5 случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – три, Дамаск – два", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки "Джабхат ан-Нусра"*.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведена гуманитарная акция, в населенный пункт Хан-Эш-Шаар провинции Алеппо местному населению доставлено 2,5 тонны продуктов питания. В течение суток медицинскую помощь получили 80 человек.

Добавляется, что в течение суток подписано соглашение о присоединении населенного пункта Расм-Эс-Саф провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2332. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.

* Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" запрещена в России.

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