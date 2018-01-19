В Турции назвали заявления США по операции в Африне бессмысленными

АНКАРА, 19 янв — РИА Новости. Глава Минобороны Турции Нуреттин Джаникли ответил на заявления США о нежелательности операции в сирийском Африне.

Как заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт, США призвали Турцию не предпринимать действий против сирийских курдов, которых поддерживает Вашингтон, а сосредоточиться на борьбе с группировкой "Исламское государство"*.

Анкара считает пустыми и бессмысленными заявления Вашингтона, поскольку с угрозой ИГ* покончено, сказал Джаникли в эфире телеканала Ahaber.

В среду вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что Анкара проводит консультации с Москвой и Вашингтоном по поводу операции против вооруженных формирований сирийских курдов YPG. Эти отряды в Турции считаются террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

СМИ также сообщили, что Турция уже привела войска на границе с Сирией в состояние повышенной боеготовности.

*Запрещенная в России террористическая организация

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