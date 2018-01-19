В Сирии убили примкнувшего к ИГ* немецкого рэпера, пишут СМИ

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Примкнувший к террористам в Сирии немецкий репер Деннис Кусперт, более известный как Deso Dogg, был убит в результате боевых столкновений в провинции Дэйр-эз-Зор, пишет Mirror со ссылкой на ресурс, отслеживающий деятельность террористических организаций.

Как отмечает издание, исполнитель вдохновил сотни человек сражаться за террористическую организацию "Исламское государство"* благодаря своему музыкальному влиянию.

Кусперт завершил свою музыкальную карьеру в 2010 году и принял ислам, а в 2013 году стал сражаться на стороне террористов. По информации немецких спецслужб, в 2014-м он был одним из ключевых вербовщиков ИГ*.

В 2014 году СМИ уже сообщали о смерти Кусперта якобы в результате ракетной атаки, однако данная информация не подтвердилась.