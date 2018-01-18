У России нет оснований возражать против операции в Сирии, заявил Чавушоглу

АНКАРА, 18 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. Анкара находится в координации с Москвой по поводу возможной операции турецкой армии в сирийском Африне, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы с РФ теперь страны-гаранты (по урегулированию в Сирии), и координируемся, даже если у нас есть некоторые разногласия. Но мы работаем вместе, в том числе и по вмешательству в Африне", — сказал Чавушоглу журналистам.

Он добавил, что "насчет возможной операции там России не стоит беспокоиться и быть против". "Главное для России – это наличие там наблюдателей, их положение, и чтобы при любом развитии событий они не пострадали. Для этого очень важна координация, которую мы активно проводим. Насчет воздушных атак мы все должны быть в контакте со всеми, кто там находится", — отметил глава МИД.

По его словам, "у русских есть в Сирии авиабазы, и там есть многое других игроков, поэтому очень важно, чтобы не было никаких неожиданных столкновений".

Турецкие СМИ в течение нескольких дней сообщают об обстреле со стороны ВС Турции подконтрольной курдскому "Демократическому союзу" территории в районе сирийского Африна. Турция также направила очередную колонну военной техники, включая танки, на границу с Сирией. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 13 января, что турецкая армия может в течение недели начать операцию в регионах Манбидж и Африн.

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