БЕЙРУТ, 18 янв — РИА Новости. Высказывания госсекретаря США Рэкса Тиллерсона нарушают международное право и являются вмешательством во внутренние дела Сирии, говорится в заявлении МИД САР.

Накануне в ходе выступления в Стэнфордском университете Тиллерсон сделал ряд заявлений по Сирии. Он подчеркнул, что США, ЕС и региональные партнеры не будут оказывать помощь в восстановлении подконтрольных сирийскому президенту Башару Асаду районов, и призвал другие страны оказывать экономическое давление на Асада. Тиллерсон добавил, что США сосредоточатся на стабилизации и политическом урегулировании в Сирии, при этом одной из целей Вашингтона будет уменьшение влияния Ирана в САР.

"Внутренние дела в любом государстве являются исключительным делом народа этого государства. Поэтому не позволительно кому-либо просто высказывать свое мнение, нарушая международное право и нарушая основные устои конституционного права",- цитирует заявление МИД сирийское национальное агентство САНА.

В МИД подчеркнули, что военное присутствие США в Сирии является беспрецедентным нарушением международного права и агрессией в отношении суверенитета страны.

"Это присутствие и все, что сделала администрация США, служит в интересах защиты ИГ*, которое было создано администрацией Обамы", — говорится в коммюнике.

Сирийское внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что действия США не были направлены на борьбу с ИГ*, а то, что произошло с городом Ракка, является наглядным примером "успехов" США и их коалиции.

"Правительство Сирии не нуждается ни в одном долларе США для восстановления страны, так как этот доллар залит кровью сирийцев… политика США влечет за собой только разрушения и страдания", — говорится в заявлении МИД.

В МИД заверили, что сирийская армия продолжит борьбу с террористами и с любым не правовым иностранным присутствием в стране.

Власти Сирии неоднократно подчеркивали, что коалиция во главе с США действует в САР незаконно и без разрешения руководства страны.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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