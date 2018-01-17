Тиллерсон оценил сотрудничество России и США по зоне деэскалации в Сирии

ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. США необходимо сотрудничество с РФ по зоне деэскалации на юго-западе Сирии, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

По его словам, зона, созданная в июле Россией, США и Иорданией, работает до настоящего времени хорошо.

"Нам нужно, чтобы Россия продолжала работать с США и Иорданией над реализацией района деэскалации. Если это будет, то прекращение военных действий между режимом и оппозицией создаст безопасные условия для поставок гуманитарной помощи, создаст условия для безопасного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц и позволит сирийскому народу начать восстанавливать страну, разрушенную конфликтом", — сказал Тиллерсон, выступая в Стэнфордском университете в Калифорнии. Трансляцию выступления вел сайт госдепартамента.

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