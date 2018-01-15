Российские военные доставили в Сирию более пяти тонн гумпомощи

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российские военные доставили более 5 тонн гумпомощи мирным жителям в двух провинциях Сирии, заявил на брифинге представитель российского Центра по примирению в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"За двое суток гуманитарная помощь оказана жителям населенных пунктов Карфа провинции Эль-Кунейтра и Маррат провинции Дейр-Эз-Зор. Населению доставлено более пяти тонн продуктов питания", — сказал он.

Евтушенко отметил, что в рамках акции "Юнармия России – детям Сирии!" 300 учащихся начальных классов школы "Лива" в городе Алеппо получили рюкзаки со школьными канцелярскими принадлежностями и одежду, собранные российским юнармейским движением. "В этом же населенном пункте офицеры Центра по примирению передали детям-сиротам и детям из малообеспеченных семей 250 подарочных наборов со сладостями", — рассказал он.

"Наиболее важными направлениями политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике остаются нормализация гуманитарной обстановки в стране и примирение враждующих сторон. Российско-иранско-турецким совместным координационным центром продолжали фиксироваться отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Идлиб и Алеппо, а также в пригороде Дамаска", — продолжил Евтушенко.

По его словам, в минувшие сутки было подписано соглашение о присоединении населенного пункта Хамдания провинции Идлиб к режиму прекращения боевых действий.

"В целях улучшения гуманитарной ситуации Центром по примирению оказывается помощь населению в наиболее пострадавших районах Сирии. Российский Центр по примирению активно взаимодействует с Организацией Объединенных Наций, Международным Красным Крестом и Сирийским арабским Красным Полумесяцем", — отметил Евтушенко.

Так, в ходе проведенной 14 января встречи с представителями данных организаций намечены совместные действия по наращиванию гуманитарной помощи нуждающимся гражданам Сирии в зонах деэскалации.

"Центром по примирению совместно с руководством провинций продолжается работа по решению проблем гуманитарной обстановки и созданию условий для возвращения беженцев к местам прежнего проживания. В ходе совместной рабочей поездки с губернатором провинции Риф Дамаск в освобожденные от боевиков населенные пункты Мугр-Эль-Мир, Мазраат-Байт-Джинн и Байт-Джинн спланированы мероприятия по восстановлению объектов инфраструктуры, созданию условий для возвращения беженцев и оказанию им гуманитарной помощи", — рассказал представитель Центра.

Всего за двое суток в свои дома вернулись 538 человек, в том числе в провинции Дейр-Эз-Зор – 368, в провинции Хама – 66, в провинции Алеппо – 74, в провинции Хомс – 30 человек. За указанный период военными врачами российского Центра по примирению медицинская помощь оказана 60 сирийцам, включая 27 детей.

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