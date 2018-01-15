Лавров заявил о попытках США сменить власть в Дамаске

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. США фактически не содействуют урегулированию в Сирии, а пытаются помогать тем, кто настроен на смену режима в Дамаске, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Между администрациями (бывшего президента США Барака — ред.) Обамы и (действующего главы государства Дональда — ред.) Трампа, наверное, радикальных отличий нет. К сожалению, в том и другом случае мы наблюдаем стремление не помочь как можно скорее погасить конфликт, а помочь тем, кто хотел бы запустить практические шаги по смене режима в Сирийской Арабской Республике", — сказал он на пресс-конференции.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Женевы и Астаны. Спецпосланник президента РФ Александр Лаврентьев ранее сообщил в интервью РИА Новости, что спецпосланник генсека ООН Стаффан де Мистура планирует провести девятый раунд переговоров в Женеве в районе 21 января.

Страны Запада настаивают на уходе президента Сирии Башара Асада в отставку, Россия неоднократно заявляла, что судьбу действующего главы государства должен решать только сирийский народ.

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