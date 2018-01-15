Лавров рассказал, каких результатов ждет от конгресса нацдиалога Сирии

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россия надеется, что конгресс нацдиалога Сирии станет стимулом для ООН активизировать работу по политическому урегулированию в САР в Женеве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как ожидается, конгресс нацдиалога Сирии состоится 29-30 января в Сочи.

"Надеюсь, что инициатива сирийского конгресса национального диалога тоже будет играть роль стимула для ООН, чтобы она активизировала свою работу", — сказал он на пресс-конференции в понедельник.

Лавров отметил инициативную роль России, Ирана и Турции, которая год назад позволила начать астанинский процесс, создать зоны деэскалации. Их режим при всех попытках спровоцировать его развал сохраняется, несмотря на отдельные нарушения.

"В любом случае сочинский конгресс нацелен на то, чтобы помочь переговорам в Женеве", — сказал глава МИД РФ.

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