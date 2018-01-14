Клинцевич заявил, что США ищут в Сирии "союзников" против России

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. США не собираются уходить из Сирии, находя для этого множество причин, а также "союзников" против России, заявил РИА Новости в воскресенье первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Как сообщил ранее изданию Defense Post официальный представитель коалиции во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство"*, коалиция приступила в Сирии к созданию так называемых "сил безопасности границы" на подконтрольной ей территории. По его словам, коалиция работает совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС) над созданием и обучением новых сирийских сил безопасности границы (СБГ). В настоящее время проходят подготовку примерно 230 человек, конечная цель создать численность сил примерно в 30 тысяч человек.

"Еще одно подтверждение, что США уходить их Сирии не собираются. Можно придумать тысячу причин, и одна из них — это создание так называемых "сил безопасности". В любом случае смысл остается тот же: США готовы блокироваться с кем угодно, чтобы противостоять России" — отметил сенатор.

Но речь, по его словам, идет не только о моральной стороне вопроса. Он заявил, что действия США – это неспособность заглядывать дальше завтрашнего дня.

"Нам в России очень не хотелось бы, чтобы 2018 год для США обернулся 2001-м. Но подобными действиями американцы, по сути, вызывают атаку на себя", полагает Клинцевич.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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