Турция рассчитывает на поддержу США в операции против курдов в Африне

АНКАРА, 14 янв — РИА Новости. Анкара рассчитывает на поддержку Вашингтона в своей операции против сил самообороны сирийских курдов (YPG) в Африне на северо-западе Сирии, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Накануне Эрдоган заявил, что турецкая армия может в течение ближайшей недели начать операцию в регионах Манбидж и Африн, подконтрольных YPG. По словам Эрдогана, США отправили в Сирию для YPG уже 4,9 тысячи грузовиков и около 2 тысяч самолетов с оружием. Ранее Анкара неоднократно осуждала Вашингтон за военную поддержку YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

Турецкие СМИ в течение двух последних дней сообщают об обстреле со стороны ВС Турции подконтрольной YPG территории в районе Африна. Турция также направила очередную колонну военной техники, включая танки, на границу с Сирией.

"Пришло время поддержать Анкару и шаги, основанные на стратегическом сотрудничестве с Турцией. Мы ожидаем, что Вашингтон поддержит усилия Турции. Надеемся, что дружественные страны поддержат позицию Анкары в столь важном и критическом вопросе, как операция в Африне. Также выражаем надежду на то, что в ходе операции в Африне эти силы не совершат ошибку и не встанут на сторону террористов", — заявил Эрдоган, выступая в провинции Токат. Его цитирует агентство Anadolu.

По его словам, шаги по ликвидации угрозы терроризма у южных границ Турции, предпринятые во время проведения операции "Щит Евфрата" в 2016-2017 годах, будут продолжены в ближайшие дни в Африне.

Президент раскритиковал политику США в регионе, подчеркнув неприемлемость поддержки ими YPG. "Попытка завуалировать действия террористов (YPG) не даст результатов. От смены названия преступных группировок их суть не меняется", — сказал Эрдоган, напомнив о плане Вашингтона по созданию Сирийских демократических сил, костяк которых составляют YPG.

Турция не делает различий между террористическими организациями, а страны Запада, пытающиеся бороться с ними в Сирии, привлекая к этому другие преступные группировки, наносят ущерб связям с Анкарой, добавил турецкий лидер.