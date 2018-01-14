Россия за сутки зафиксировала восемь нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала 8 нарушений режима прекращения огня за прошедшие сутки, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 8 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – 3, Латакия – 4, Дамаск – 1", — говорится в сообщении.

Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано, добавлено там.

Кроме того, отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам группировки "Джебхат ан-Нусра"*.

Также сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Карфа провинции Деръа. Добавляется, что за прошедшие сутки 38 человек получили необходимую медицинскую помощь.

* Террористическая организация, запрещена в России