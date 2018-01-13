Российский Центр примирения призвал прекратить бои в Восточной Гуте

ХМЕЙМИМ, 13 янв — РИА Новости. Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии призывает конфликтующие стороны в Восточной Гуте прекратить боевые действия, сообщает в субботу российский Центр примирения враждующих сторон в САР.

"Руководствуясь положениями меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике, российский Центр по примирению призывает все стороны конфликта в Восточной Гуте прекратить боевые действия и использование всех видов вооружений, вернуть вооруженные формирования на позиции в границах зоны деэскалации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что прекращение боевых действий является единственной возможностью и неотъемлемым условием для политического урегулирования в Восточной Гуте и на всей территории Сирии.

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