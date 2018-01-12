Путин обсудил с постоянными членами Совбеза урегулирование в Сирии

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами российского Совета безопасности вопросы урегулирования в Сирии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Обсуждена тема политического урегулирования в Сирии, том числе подготовка Конгресса национального диалога в Сочи", — сказал он.

"Путин также проинформировал участников совещания о состоявшемся накануне вечером весьма обстоятельном телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ", — сказал Песков.

"Кроме того, затрагивалась тема функционирования зон деэскалации в Сирии", — добавил он.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь совета Николай Патрушев и его заместитель Рашид Нургалиев, главы МИД Сергей Лавров, МВД Владимир Колокольцев, Минобороны Сергей Шойгу и ФСБ Александр Бортников, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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