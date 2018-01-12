Премьер Турции рассказал, чем может грозить нарушение перемирия в Идлибе

АНКАРА, 12 янв — РИА Новости. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым обвинил правительство Сирии в нарушении режима перемирия в провинции Идлиб, что может вызвать новую волну беженцев.
Накануне источник в администрации президента Турции Тайипа Эрдогана сообщил, что турецкий лидер заявил в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, что атаки сирийской правительственной армии в Идлибе и Восточной Гуте должны быть прекращены.
Ранее источник в МИД Турции сообщил журналистам о вызове послов России и Ирана, чтобы выразить протест после сообщений о нарушении сирийской армией границы зоны деэскалации в Идлибе. По сообщению источника, Турция попросила дипломатов призвать сирийские власти прекратить нарушения границ.
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