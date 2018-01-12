Сирийский министр обсудила с замгенсека ООН снятие санкций и гумпомощь

ДАМАСК, 12 янв – РИА Новости. Министр социальный дел Сирии Рима Кадри на встрече с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марком Лоукоком попросила содействия ООН в снятии экономических санкций с САР.

Ранее в январе Лоукок побывал в Сирии. По итогам этой поездки он заявил, что в этом году на оказание гуманитарной помощи Сирии потребуется 3,5 миллиарда долларов.

"Во время встречи я попросила ООН содействия в снятии наложенных экономических санкций, которые, в первую очередь, навредили сирийскому народу", — рассказала РИА Новости министр.

Кадри отметила, что в ООН имеют картину происходящего в Сирии непосредственно с места событий и понимают, что идет "систематическая террористическая война". Поэтому министр попросила ООН повлиять на страны, которые поддерживают и финансируют террористов.

Сирийский политик рассказала, что так же обсудила с Лоукоком доставку гуманитарной помощи, отметив, что сирийское руководство предпринимает все усилия для передачи помощи всем нуждающимся в любой части страны.

"Но есть опасность при доставке помощи в горячие точки, что она попадет в руки террористических группировок, и мирные жители не получат от нее никакой пользы. И не будем забывать подтвержденные факты того, что ряд складов террористических группировок в освобожденных районах были найдены заполненными продовольствием от международных источников, которое было просрочено, так и не дойдя до нуждающихся", — добавила Кадри.

На встрече, по словам министра, была затронута тема необходимости совместной работы по оценке потребностей и созданию совместных программ быстрого реагирования, поскольку ООН способна предоставлять финансирование в рамках подобных программ.

"Мы все знаем, что многие реалии представляются международной общественности в искаженном виде. Понимание и причастность проявленное некоторыми личностями, которые посещают Сирию или взаимодействует с Сирией, мы не видим отраженными в их докладах или заявлениях… Но, без сомнений, ООН играет роль", — сказала Кадри.

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