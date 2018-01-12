В Дамаске восстановили завод по производству телевизоров

ДАМАСК, 12 янв — РИА Новости. В столице Сирии восстановили завод по производству телевизоров. На предприятии, входящем в госкорпорацию Syrian Arab Electronic Industries Company, рассчитывают по итогам 2017 года выйти на плановый показатель в 10 тысяч телеприемников, рассказал журналистам начальник сборочного цеха Мухаммед Аль-Шейх.

"Мы запустились только год назад, а несколько лет этот завод простаивал из-за войны. Поэтому сейчас мы только пробуем наладить производство, но у нас уже есть планы, как его расширить. По итогам 2017 года планируем достичь показателя в 10 тысяч штук, но итоги пока не подводили. В дальнейшем можем выпускать 30 — 40 тысяч ежегодно", — сказал он.

В довоенные годы госкорпорация выпускала различные виды продукции: от телевизоров до холодильников и кондиционеров. Она была основана в 1960 году и одной из первых на Ближнем Востоке запустила производство телеприемников под собственной торговой маркой — Syronics.

Пока на восстановленном заводе работает только одна линия, на которой собирают LCD-телевизоры диагональю от 24 до 43 дюймов. Средняя цена — 240 тысяч сирийских лир (примерно 600 долларов по текущему курсу). Из-за международных санкций комплектующие приходится покупать через третьих лиц в Корее, Китае и Малайзии. Сейчас их доля составляет 90%, а в довоенные годы более трети компонентов была местного производства.

Завод находится в ста метрах от границы с зоной деэскалации "Восточная Гута", которую контролируют вооруженные формирования умеренной оппозиции. "В моем цеху было 60 сотрудников, сейчас осталось только 10. Некоторые увольняются, потому что работать по соседству с позициями боевиков очень опасно", — посетовал работник одного из цехов Амар Музанди.

Несмотря на опасное соседство, предприятие планирует диверсифицировать производство. "Мы постараемся превратить это место в современный завод, наберем и обучим персонал, отстроим цеха. Мы расширим линейку выпускаемой продукции, и, может быть, не только за счет телевизоров", — подчеркнул Аль-Шейх.