Оппозиция и террористы обстреляли сирийских военных в Восточной Гуте

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Оппозиция и террористы обстреляли сирийских военных в зоне деэскалации в пригороде Дамаска Восточная Гута, сообщил в четверг генерал-майор Юрий Евтушенко на брифинге российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС).
"Между тем в зоне деэскалации "Восточная Гута" боевиками вооруженных формирований оппозиции и террористических группировок из минометов обстреляны позиции сирийской республиканской гвардии в районе Мухайям аль-Вафедин. Ответный огонь не открывался", — сказал Евтушенко.
Также он сообщил, что в территориальном отделе ЦПВС в Дамаске прошла направленная на организацию примирения в населенных пунктах Этбаа и Даиль провинции Дераа встреча с шейхами, имеющими влияние на вооруженные формирования оппозиции.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>