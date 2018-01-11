Оппозиция и террористы обстреляли сирийских военных в Восточной Гуте

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Оппозиция и террористы обстреляли сирийских военных в зоне деэскалации в пригороде Дамаска Восточная Гута, сообщил в четверг генерал-майор Юрий Евтушенко на брифинге российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС).

Евтушенко сообщил, что в течение суток ЦПВС фиксировал отдельные случаи нарушения режима прекращения огня в провинции Идлиб и в городе Дамаск. В целом, по его словам, обстановка в зонах деэскалации остается стабильной.

"Между тем в зоне деэскалации "Восточная Гута" боевиками вооруженных формирований оппозиции и террористических группировок из минометов обстреляны позиции сирийской республиканской гвардии в районе Мухайям аль-Вафедин. Ответный огонь не открывался", — сказал Евтушенко.

Также он сообщил, что в территориальном отделе ЦПВС в Дамаске прошла направленная на организацию примирения в населенных пунктах Этбаа и Даиль провинции Дераа встреча с шейхами, имеющими влияние на вооруженные формирования оппозиции.

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