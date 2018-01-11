МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Боевики в Сирии использовали для атаки на российские базы новый для себя тип беспилотников, ранее такие аппараты ими не применялись, сообщил начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 6 января была сорвана попытка атаки террористов на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе с использованием беспилотников.
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