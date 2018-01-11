МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Для создания дронов, атаковавших базу "Хмеймим" в Сирии, нужны значительное время и специальные знания в аэродинамике и радиоэлектронике, сообщает Генштаб ВС РФ.
"Однако сборка и применение их в единой системе представляет собой сложную инженерную задачу, требующую специальной подготовки, знаний в различных наукоемких областях и практического опыта создания подобных аппаратов", — приводит Генштаб слова начальника Управления Генерального штаба ВС РФ генерал-майора Александра Новикова.