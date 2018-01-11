Беспилотник террористов, использовавшийся при попытке атаки на военные базы в Хмеймиме и Тартусе

Беспилотник террористов, использовавшийся при попытке атаки на военные базы в Хмеймиме и Тартусе

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Для создания дронов, атаковавших базу "Хмеймим" в Сирии, нужны значительное время и специальные знания в аэродинамике и радиоэлектронике, сообщает Генштаб ВС РФ.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 6 января была сорвана попытка атаки террористов на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе с использованием беспилотников. Было выявлено 13 неизвестных малоразмерных воздушных целей, приближавшихся к российским военным объектам.

"Однако сборка и применение их в единой системе представляет собой сложную инженерную задачу, требующую специальной подготовки, знаний в различных наукоемких областях и практического опыта создания подобных аппаратов", — приводит Генштаб слова начальника Управления Генерального штаба ВС РФ генерал-майора Александра Новикова.