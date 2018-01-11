Российские военные доставили гумпомощь в город под Дамаском

ЗАБАДАНИ (Сирия), 11 янв — РИА Новости. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили несколько тонн гуманитарной помощи в город Забадани провинции Риф-Дамаск.

Забадани несколько лет контролировали боевики группировки "Джебхат ан-Нусра"*. До войны в городе проживало более 50 тысяч человек. Сейчас население не превышает 20 тысяч. Центр города полностью разрушен в ходе тяжелых и продолжительных боев. В качестве опорных пунктов террористы использовали две церкви: от них остались лишь стены.

Город находится в непосредственной близости от зоны деэскалации "Восточная Гута", которую контролируют вооруженные формирования умеренной оппозиции. Сейчас жители чувствуют себя в относительной безопасности, и в город возвращаются беженцы, однако из-за такого соседства гуманитарные конвои к ним приезжают не так часто, как в остальные районы Сирии.

Представители Центра также развернули в городе мобильный медицинский пункт. "Здесь сейчас заработала государственная клиника, где люди могут получить бесплатную помощь. Но лекарств не хватает. Надежда пока только на ваших врачей. А при террористах вообще никакой медицины не было. Всё уничтожили", — рассказал журналистам Иман Бурхан, директор школы, где была организована раздача гуманитарной помощи и вели прием российские врачи.

Центр по примирению ежедневно отправляет гуманитарные грузы в наиболее нуждающиеся районы Сирии. За последние дни доставлено свыше 12 тонн продуктов и предметов первой необходимости в населенные пункты в провинциях Алеппо, Дэйр-эз-Зор, Хомс, Риф-Дамаск и Хама. По данным министерства обороны, с начала работы Центра проведено 1720 гуманитарных акций, доставлено более 2,3 тысячи тонн гуманитарной помощи. Российские военные медики оказали квалифицированную медицинскую помощь по меньшей мере 70 тысячам сирийцев.

Российский Центр по примирению мониторит состояние инфраструктуры населённых пунктов Сирии для определения их готовности к возвращению беженцев. В ходе совместной работы с Комитетом национального примирения определены населенные пункты с наиболее сложной гуманитарной обстановкой для последующего проведения гуманитарных акций и оказания помощи населению.

Особое внимание представители Центра уделяют недавно освобожденным южным и восточным провинциям: только в провинции Дейр-эз-Зор при содействии Комитета по управлению восточными территориями провинции в последние дни в свои дома массово начали возвращаться беженцы. По данным министерства по примирению Сирии, только в городе Сальхиях возвратились в свои дома свыше 1,5 тысячи человек.

Комитет по управлению восточными территориями провинции Дейр-эз-Зор начал работу в начале декабря при содействии российских военных из Центра по примирению. В состав комитета вошли представители всех этнических и конфессиональных групп, проживающих на восточном берегу Евфрата.

Помимо планирования и оказания гуманитарной помощи и координации восстановления инфраструктуры пострадавших от войны регионов, в задачи Центра входит посредничество и координация процесса интеграции в мирную жизнь сложивших оружие боевиков, а также контроль режима прекращения боевых действий.

За прошедшие сутки при посредничестве российских военных подписано соглашение о присоединении к процессу примирения населенного пункта Аль-Абудия в провинции Хомс. Таким образом, число населенных пунктов, участвующих в процессе, увеличилось до 2324.

* Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" запрещена в России.