Российские военные доставили гумпомощь в город под Дамаском

ЗАБАДАНИ (Сирия), 11 янв — РИА Новости. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили несколько тонн гуманитарной помощи в город Забадани провинции Риф-Дамаск.
Город находится в непосредственной близости от зоны деэскалации "Восточная Гута", которую контролируют вооруженные формирования умеренной оппозиции. Сейчас жители чувствуют себя в относительной безопасности, и в город возвращаются беженцы, однако из-за такого соседства гуманитарные конвои к ним приезжают не так часто, как в остальные районы Сирии.
Представители Центра также развернули в городе мобильный медицинский пункт. "Здесь сейчас заработала государственная клиника, где люди могут получить бесплатную помощь. Но лекарств не хватает. Надежда пока только на ваших врачей. А при террористах вообще никакой медицины не было. Всё уничтожили", — рассказал журналистам Иман Бурхан, директор школы, где была организована раздача гуманитарной помощи и вели прием российские врачи.
Российский Центр по примирению мониторит состояние инфраструктуры населённых пунктов Сирии для определения их готовности к возвращению беженцев. В ходе совместной работы с Комитетом национального примирения определены населенные пункты с наиболее сложной гуманитарной обстановкой для последующего проведения гуманитарных акций и оказания помощи населению.
Особое внимание представители Центра уделяют недавно освобожденным южным и восточным провинциям: только в провинции Дейр-эз-Зор при содействии Комитета по управлению восточными территориями провинции в последние дни в свои дома массово начали возвращаться беженцы. По данным министерства по примирению Сирии, только в городе Сальхиях возвратились в свои дома свыше 1,5 тысячи человек.
Помимо планирования и оказания гуманитарной помощи и координации восстановления инфраструктуры пострадавших от войны регионов, в задачи Центра входит посредничество и координация процесса интеграции в мирную жизнь сложивших оружие боевиков, а также контроль режима прекращения боевых действий.
За прошедшие сутки при посредничестве российских военных подписано соглашение о присоединении к процессу примирения населенного пункта Аль-Абудия в провинции Хомс. Таким образом, число населенных пунктов, участвующих в процессе, увеличилось до 2324.
* Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" запрещена в России.