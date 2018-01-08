Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам посетит Сирию

ООН, 8 янв — РИА Новости. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок посетит с 9 по 12 января Сирию, где планирует встретиться с представителями властей.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Россия проводила операцию против ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска. Российский президент Владимир Путин 11 декабря 2017 года отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии.
*Запрещенная в России террористическая организация
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