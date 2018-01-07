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Война в Сирии
Война в Сирии

Россия предотвратила геноцид христиан в Сирии, заявил патриарх

Сюжет:
Православное Рождество - 2018 (38)
11:4407.01.2018
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в МосквеПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Участие России в борьбе с терроризмом на территории Сирии предотвратило геноцид христиан в этой стране, и сейчас стоит задача восстановления здесь разрушенных храмов, мечетей и античных памятников, заявил в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем традиционном Рождественском телеинтервью.

Сирия. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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В христианские храмы в Сирии возвращают похищенные боевиками иконы
"Еще в 2013 году, когда в Москву на празднование 1025-летия Крещения Руси приехали главы поместных православных церквей, когда они встречались с (президентом РФ — ред.) Владимиром Владимировичем Путиным, то один из самых сильных посылов касался именно просьбы, чтобы Россия приняла участие в защите христиан на Ближнем Востоке. И я радуюсь тому, что это произошло. И благодаря участию России предотвращен геноцид христиан", — сказал патриарх в интервью на канале "Россия 1".

Сейчас, добавил он, "возникает вопрос восстановления мира в Сирии, справедливости, безопасности, решения огромного количества экономических вопросов".

"Но что нам особенно близко, это восстановление храмов, монастырей, памятников, в том числе и мусульманских, античных памятников. Церковь наша участвует в оказании гуманитарной помощи. Существуют разные направления, по которым мы действуем. Надеюсь, что они внесут свою лепту в оказание реальной помощи тем, кто еще до сих пор страдает в Сирии", — отметил предстоятель РПЦ.

Рождественские гуляния в историческом центре Дамаска район Баб-Шарки и Баб-Тума. 25 декабря 2017
© Фото : Михаил Алаеддин
Рождество стало для сирийских христиан символом возрождения страны
По его словам, уже в 2014 году стало ясно, что развивающиеся конфликты на территории Сирии провоцируются такими радикальными силами, которые, придя к власти, начнут с того, что ликвидируют христианское присутствие в этой стране. "Именно поэтому христиане активно поддерживали Асада (президента Сирии — ред.) и его правительство. Потому что в стране был обеспечен определенный баланс сил и, что очень важно, люди чувствовали свою защищенность", — сказал патриарх.

В то же время в результате действия террористов в соседнем Ираке, по сведениям предстоятеля РПЦ, 85% христиан были либо уничтожены, либо изгнаны с территории этой страны.

"Еще при режиме Хусейна (иракского лидера — ред.) я посетил Ирак, и в том числе северные части Ирака, был в Мосуле. Посещал древнейшие христианские монастыри. Видел это благочестие народа и радовался тому, что в мусульманском окружении спокойно существуют христианские церкви. Сейчас от этого практически ничего не осталось. Монастыри там разрушены, храмы взорваны. И вот это могло произойти в Сирии", — добавил патриарх.

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Война в Сирии
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