Россия предотвратила геноцид христиан в Сирии, заявил патриарх

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Участие России в борьбе с терроризмом на территории Сирии предотвратило геноцид христиан в этой стране, и сейчас стоит задача восстановления здесь разрушенных храмов, мечетей и античных памятников, заявил в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем традиционном Рождественском телеинтервью.

"Еще в 2013 году, когда в Москву на празднование 1025-летия Крещения Руси приехали главы поместных православных церквей, когда они встречались с (президентом РФ — ред.) Владимиром Владимировичем Путиным, то один из самых сильных посылов касался именно просьбы, чтобы Россия приняла участие в защите христиан на Ближнем Востоке. И я радуюсь тому, что это произошло. И благодаря участию России предотвращен геноцид христиан", — сказал патриарх в интервью на канале "Россия 1 ".

Сейчас, добавил он, "возникает вопрос восстановления мира в Сирии, справедливости, безопасности, решения огромного количества экономических вопросов".

"Но что нам особенно близко, это восстановление храмов, монастырей, памятников, в том числе и мусульманских, античных памятников. Церковь наша участвует в оказании гуманитарной помощи. Существуют разные направления, по которым мы действуем. Надеюсь, что они внесут свою лепту в оказание реальной помощи тем, кто еще до сих пор страдает в Сирии", — отметил предстоятель РПЦ.

По его словам, уже в 2014 году стало ясно, что развивающиеся конфликты на территории Сирии провоцируются такими радикальными силами, которые, придя к власти, начнут с того, что ликвидируют христианское присутствие в этой стране. "Именно поэтому христиане активно поддерживали Асада (президента Сирии — ред.) и его правительство. Потому что в стране был обеспечен определенный баланс сил и, что очень важно, люди чувствовали свою защищенность", — сказал патриарх.

В то же время в результате действия террористов в соседнем Ираке, по сведениям предстоятеля РПЦ, 85% христиан были либо уничтожены, либо изгнаны с территории этой страны.

"Еще при режиме Хусейна (иракского лидера — ред.) я посетил Ирак, и в том числе северные части Ирака, был в Мосуле. Посещал древнейшие христианские монастыри. Видел это благочестие народа и радовался тому, что в мусульманском окружении спокойно существуют христианские церкви. Сейчас от этого практически ничего не осталось. Монастыри там разрушены, храмы взорваны. И вот это могло произойти в Сирии", — добавил патриарх.