Россия предотвратила геноцид христиан в Сирии, заявил патриарх

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Участие России в борьбе с терроризмом на территории Сирии предотвратило геноцид христиан в этой стране, и сейчас стоит задача восстановления здесь разрушенных храмов, мечетей и античных памятников, заявил в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем традиционном Рождественском телеинтервью.
Сейчас, добавил он, "возникает вопрос восстановления мира в Сирии, справедливости, безопасности, решения огромного количества экономических вопросов".
"Но что нам особенно близко, это восстановление храмов, монастырей, памятников, в том числе и мусульманских, античных памятников. Церковь наша участвует в оказании гуманитарной помощи. Существуют разные направления, по которым мы действуем. Надеюсь, что они внесут свою лепту в оказание реальной помощи тем, кто еще до сих пор страдает в Сирии", — отметил предстоятель РПЦ.
В то же время в результате действия террористов в соседнем Ираке, по сведениям предстоятеля РПЦ, 85% христиан были либо уничтожены, либо изгнаны с территории этой страны.
"Еще при режиме Хусейна (иракского лидера — ред.) я посетил Ирак, и в том числе северные части Ирака, был в Мосуле. Посещал древнейшие христианские монастыри. Видел это благочестие народа и радовался тому, что в мусульманском окружении спокойно существуют христианские церкви. Сейчас от этого практически ничего не осталось. Монастыри там разрушены, храмы взорваны. И вот это могло произойти в Сирии", — добавил патриарх.