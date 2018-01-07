В Минобороны рассказали о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня, Турция – четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – три, Латакия – два. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре нарушения в провинциях: Идлиб – одно, Алеппо – одно, Дамаск – одно, Латакия – одно", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводились. В течение суток медицинская помощь оказана 53 жителям.

Уточняется, что в течение суток подписано соглашение о присоединении населенного пункта Шасмин провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2323.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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