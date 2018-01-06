Россия зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня, Турция — четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в субботу.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 5 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – 3, Латакия – 2. Турецкой частью представительства зафиксировано 4 нарушения в провинциях: Идлиб – 1, Алеппо – 1, Дамаск – 2", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ).

"В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. Всего проведено гуманитарных акций – 1719, общий вес доставленного гуманитарного груза – 2378,7 т. В течение суток медицинская помощь оказана 23 жителям", — сообщают также в Минобороны.

*Террористическая организация, запрещена в России

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