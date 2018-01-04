В Минобороны рассказали о мерах, предпринятых после обстрела базы Хмеймим

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Сирийские силовики усилили охрану территории, прилегающей к аэродрому Хмеймим после атаки радикалов, сообщили в Минобороны.

Ранее в ведомстве заявили, что 31 декабря "мобильная диверсионная группа" террористов атаковала военную базу из минометов, погибли двое военнослужащих. Ведутся поиски причастных к обстрелу исламистов.

В тот же день в 15 километров от аэродрома Хама упал вертолет Ми-24. Оба пилота погибли, борттехник получил повреждения, его оперативно эвакуировали для оказания медпомощи. Как подчеркнули в ведомстве, вертолет был технически неисправен.

В декабре президент России Владимир Путин объявил о выводе части контингента из Сирии, однако на базе Хмеймим осталась авиагруппа ВКС. Авиация поддерживала наземные операции сирийской армии против террористов.