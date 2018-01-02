В Минобороны рассказали о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала восемь нарушений режима прекращения огня, Турция — шесть, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ во вторник.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинциях: Латакия – пять, Алеппо – три. Турецкой частью представительства зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – два, Дамаск – четыре", — говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*.

"В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. Всего проведено гуманитарных акций – 1719, общий вес доставленного гуманитарного груза – 2378,7 тонны. В течение суток медицинская помощь оказана 29 жителям. Всего медицинская помощь оказывалась – 67648 жителям", — добавляют в Минобороны.

Как отмечается в бюллетене, соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий за сутки не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2320. Число вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, тоже не изменилось – 234.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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