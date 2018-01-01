Коалиция намерена развивать программы подготовки для сирийской оппозиции

ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости. Международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство*" намерена в новом году фокусировать внимание на продолжении подготовки иракских сил безопасности и сирийской оппозиции, говорится в заявлении ее пресс-службы, поступившем в понедельник в РИА Новости.

"Коалиция будет развивать программы подготовки, которую на данный момент уже получили свыше 126,5 тысяч иракцев и более 12,5 тысяч сирийцев", — говорится в сообщении. Там приводятся слова заместителя командующего коалиции генерала Феликса Гидни, который отметил "чрезвычайную важность поддержки мирового сообщества для полного уничтожения ИГ* и установления стабильности в регионе".

В заявлении отмечается, что в 2017 году коалиция добилась наиболее значительных успехов с момента начала операции по борьбе с ИГ*. В то же время, подчеркивается там, "еще многое предстоит сделать". В частности, как отмечается, ИГ* "все еще пытается создать региональные (террористические) сети и представляет собой региональную и глобальную угрозу".

"Мы призываем правительства разных стран и неправительственные организации ответить на призыв иракского и сирийского народа и создать условия для того, чтобы предотвратить возвращение экстремистов", — говорится в сообщении.

Запрещенная в России террористическая организация

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>