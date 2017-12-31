В Минобороны рассказали о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 19 нарушений режима прекращения огня, турецкие — семь, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 19 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – 10, Латакия – пять, Дамаск – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано семь случаев стрельбы в провинциях: Хомс – один, Дамаск – шесть", — говорится в сообщении.

Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

Сообщается также, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Бусайр провинции Дераа, доставлено продовольствие общим весом 2,4 тонны. Также по линии ООН проведен гуманитарный конвой в населенный пункт провинции Хомс. Местному населению доставлены продукты питания и медикаменты, общий вес груза – 162 тонны.

"В рамках акции "Юнармия России – детям Сирии!" 400 школьникам города Джабла провинции Латакия переданы рюкзаки с канцелярскими принадлежностями, а также головные уборы и футболки с символикой "Юнармия", — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что "всего проведено гуманитарных акций – 1718, общий вес доставленного гуманитарного груза – 2376,3 тонны". Всего медицинскую помощь получили почти 70 тысяч жителей.

Ведомство сообщает, что количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2319. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, тоже осталось прежним – 234.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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