Количество гумконвоев ООН в САР в конце года увеличилось на 50%

ХМЕЙМИМ, 30 дек — РИА Новости. Количество гуманитарных конвоев ООН, проведенных в зоны деэскалации в Сирии, в 4-м квартале 2017 года увеличилось на 50%, сообщает Центр примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

"По сравнению с третьим кварталом 2017 года, количество гуманитарных конвоев ООН, проведенных в зоны деэскалации, в четвертом квартале увеличилось на 50%, а количество доставленного гуманитарного груза – на 31%, составив более 7 тысяч тонн", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с начала 2017 года Центром по примирению обеспечено безопасное проведение более 140 конвоев ООН с общим весом гуманитарного груза 18 тысяч тонн.

Добавляется, что за 2017 год Центром по примирению проведено 1 296 гуманитарных акций. Населению передано продовольствие, медикаменты и хозяйственные принадлежности общим весом более 2 тысяч тонн. Медицинскую помощь получило более 67 тысяч сирийцев.