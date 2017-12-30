США назвали сообщения о вывозе командиров ИГ* из Сирии дезинформацией

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Коалиция во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство"* назвала дезинформацией сообщения о вывозе американскими вертолетами командиров боевиков из Дейр-эз-Зора, говорится в пресс-релизе коалиции.

При этом коалиция обвинила в этом Россию, несмотря на то, что о вывозе командиров террористов американскими вертолетами сообщило агентство SANA.

"Это нелепая, плохая попытка дезинформации, она подчеркивает, что никто не верит тому, что говорит Россия в отношении борьбы с ИГ. Боевики ИГ знают, что они столкнутся с поражением, когда они идут против СДС и коалиции на поле боя, поэтому террористы хотят безнаказанно продвигаться в российские и проправительственные районы", — говорится в пресс-релизе.

Ранее агентство SANA со ссылкой на источники заявило о том, что несколько вертолетов США в ночь с 27 на 28 декабря вылетели из северных районов провинции Дейр-эз-Зор, пролетели на низкой высоте над лагерем Эс-Сад и приземлились неподалеку от плотины Эль-Басель к югу от города Хасеке. Как утверждает агентство, на борту вертолетов были командиры ИГ, бежавшие к поддерживаемым США "Сирийским демократическим силам" (SDF). Источники подчеркнули, что это не первый случай эвакуации лидеров ИГ, которую проводят американские вертолеты.

Военно-дипломатический источник ранее заявил РИА Новости, что в августе ВВС США из района Дейр-эз-Зора эвакуировали на север Сирии свыше 20 полевых командиров и приближенных к ним боевиков ИГ. При этом собеседник агентства отметил, что августовская эвакуация была не первой. Представитель коалиции во главе с США в свою очередь заявил РИА Новости, что это неправда.