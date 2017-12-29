В Дейр-эз-Зоре наладили работу местного самоуправления

ХМЕЙМИМ (Сирия), 29 дек — РИА Новости. Работа органов местного самоуправления наладили в сирийском городе Дейр-эз-Зор, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

"В городе Дейр-эз-Зор организована расчистка дорог, производится восстановление линий электропередач и водопровода, восстановлена мобильная связь. Налажена работа органов местного самоуправления. Приступили к выполнению задач по предназначению правоохранительные органы и пожарная охрана", — говорится в сообщении.

Также восстанавливается мост через реку Евфрат между населенными Дейр-эз-Зором и населенным пунктом Хатла.

Центр по примирению и руководство провинций определяют наиболее благоприятные районы для приема беженцев. За сутки в свои дома вернулись 402 человека, из них в провинции Алеппо – 24, Хомс – 21 и Дейр-эз-Зор – 357 человек.