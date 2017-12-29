Из Восточной Гуты вывезли 42 человек в рамках третьего этапа медэвакуации

ХМЕЙМИМ (Сирия), 29 дек — РИА Новости. Более 40 человек вывезли при содействии российских военных из подконтрольных оппозиции районов пригорода Дамаска Восточная Гута в рамках третьего этапа медицинской эвакуации, которую проводит Сирийский арабский Красный полумесяц, сообщает Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

"За сутки из районов, подконтрольных вооруженной оппозиции в Восточной Гуте, через пункт пропуска "Мухайям Аль-Вафедин" эвакуировано 42 человека, включая 13 нуждающихся в неотложной медицинской помощи, а также 11 лиц, удерживаемых боевиками", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за трое суток эвакуировано 107 человек, в том числе 29 больных и 29 заложников. Все они доставлены в лечебные учреждения Дамаска.

Также за сутки ЦПВС обеспечил безопасное и беспрепятственное проведение двух гуманитарных конвоев ООН в населенные пункты Насрия, Телль-Гехаб и Эт-Тайба в провинции Дераа. Жителям доставлены продукты питания и хозяйственные принадлежности общим весом более 144 тонн.

ЦПВС отмечает, что обстановка в зонах деэскалации остается стабильной. В течение суток подписано соглашение о присоединении населенного пункта Булад провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий.

В целях улучшения гуманитарной ситуации центр продолжает оказание помощи населению Сирии в наиболее пострадавших районах. За сутки гуманитарная помощь оказана жителям населенного пункта Джарбия провинции Хомс, выдано более двух тонн продовольствия, 76 сирийцам оказана медицинская помощь.

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