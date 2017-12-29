Из Восточной Гуты вывезли 29 больных в критическом состоянии, сообщил МККК

ЖЕНЕВА, 29 дек — РИА Новости, Елизавета Исакова. Гуманитарная эвакуация 29 человек из Восточной Гуты в Дамаск завершена, сообщает пресс-служба Международного комитета Красного Креста.

"Эвакуация 29 человек, которые нуждались в срочной медицинской помощи, завершена. Это позитивный шаг, который проложит путь для дальнейших эвакуаций", — сообщили в МККК.

Всего, по данным комитета, в Дамаск из Восточной Гуты было вывезено 85 человек. Это 29 пациентов в критическом состоянии с семьями. Безопасность гуманитарной эвакуации обеспечивала российская военная полиция.

"Это была уникальная операция. Давно назрела необходимость эвакуации тяжелобольных. Проведённая операция была осуществлена при активном содействии офицеров Российского центра по примирению враждующих сторон", — прокомментировал РИА Новости завершение гуманитарной эвакуации дипломатический источник в Целевых группах по Сирии в Женеве.

Восточная Гута входит в зону деэскалации. Кроме России гарантами перемирия там выступают также Иран и Турция.