"Провокация террористов": МИД прокомментировал обстрел базы Хмеймим в Сирии

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Москва считает обстрел боевиками в Сирии российской базы Хмеймим провокацией, направленной на срыв конгресса национального диалога в этой стране, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"В Москве с озабоченностью восприняли провокацию террористов. Российские военные надежно защищены многоуровневой системой ПВО. Беспокоит то, что у террористов появляются новые вооружения", — подчеркнула дипломат.

Обстрел Хмеймима

Боевики, как сообщило 27 декабря издание "Аль-Масдар", выпустили несколько ракет в сторону российской авиабазы из населенного пункта Бдама в провинции Идлиб. Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" сбил две из них пушечным и ракетным огнем. Еще одна ракета взорвалась в районе города Джабла в провинции Латакия, не долетев до базы.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что к нападению террористов на базу Хмеймим могут быть причастны США. "В данном случае все равно, идет ли речь о их непосредственном участии или о, так сказать, благожелательном нейтралитете", — написал Клинцевич в Facebook.

По его словам, атака боевиков стала еще одним подтверждением информации, озвученной Генштабом, что "террористы "Исламского государства"* (ИГ* — запрещена в РФ) проходят боевую подготовку на американских военных базах в Сирии".

Важные форпосты защиты России

Российские базы Тартус и Хмеймим — важный фактор защиты национальных интересов России, заявил президент России Владимир Путин.

"На сирийской земле остаются и будут действовать на постоянной основе два российских пунктах базирования — на аэродроме Хмеймим и в порту Тартус. Это важный фактор защиты наших национальных интересов, обеспечения безопасности России на одном из ключевых стратегических направлений", — отметил глава государства.

Министр обороны России Сергей Шойгу, в свою очередь, заявил, что у российской группировки в Сирии надежная противовоздушная оборона. Он подчеркнул, что комплексы С-400, С-300В и "Панцирь" совместно с истребителями обеспечили абсолютное превосходство ВКС России в сирийском воздушном пространстве. По словам министра, не было допущено ни одного случая нарушения зон безопасности российских баз в Тартусе и Хмеймиме.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

*Террористическая организация, запрещенная в России