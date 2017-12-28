Российские военные помогли эвакуировать из Восточной Гуты десятки больных

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Почти 50 человек эвакуированы из подконтрольных оппозиции районов пригорода Дамаска Восточная Гута при содействии российских военных, сообщил в четверг генерал-майор Юрий Евтушенко на брифинге Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

"При содействии Центра по примирению проведен второй этап медицинской эвакуации больных из Восточной Гуты, осуществляемой Сирийским арабским Красным полумесяцем", — сказал Евтушенко.

По его словам, из районов, подконтрольных оппозиции, через пункт пропуска "Мухайям Аль-Вафедин" эвакуированы 44 человека, включая 12 нуждающихся в неотложной медицинской помощи, а также сопровождающих их лиц. Евтушенко добавил, что все больные доставлены в лечебные учреждения Дамаска.

За сутки Центр по примирению во взаимодействии с международными гуманитарными организациями обеспечили безопасное и беспрепятственное проведение двух гуманитарных конвоев ООН в населенные пункты Телль-Гехаб и Эт-Тайба провинции Дераа.

"Жителям доставлены продукты питания и хозяйственные принадлежности общим весом около 100 тонн", — сказал он.

По его словам, Центр по примирению совместно с руководством провинций определяют наиболее благоприятные районы для обустройства и приема беженцев, уточняют объемы необходимой гумпомощи.

"За сутки в свои дома вернулись 459 человек, из них в провинции Алеппо – 33, Хомс – 23 и Дейр-эз-Зор – 403 человека" — подчеркнул он.