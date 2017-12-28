Более 800 мирных жителей убиты в результате ударов коалиции в Ираке и Сирии

ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости. В результате операции коалиции во главе с США с момента начала операции в Сирии и Ираке погибли, по меньшей мере, 817 мирных жителей, информация по ещё 603 случаям расследуется, говорится в сообщении центрального командования.

"На сегодняшний день, на основе имеющейся информации, Центральное командование считает, что по меньшей мере 817 гражданских лиц были непреднамеренно убиты ударами коалиции с момента начала операции. В общей сложности, данные по 603 по-прежнему расследуются", — говорился в сообщении командования.

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