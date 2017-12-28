В МИД отреагировали на слова Эрдогана о том, что Асад является террористом

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что сирийский президент является террористом, не имеют под собой никакой правовой базы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Можно сколько угодно говорить об ошибках сирийского режима, но такие оценки не имеют под собой никакой правовой базы. Сейчас о моральной составляющей я говорить не буду, с правовой точки зрения подобные заявления безосновательны", — сказала он на брифинге.

Ранее Эрдоган не исключал в будущем контактов с сирийскими властями по вопросу противодействия силам самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана, однако заявлял, что по-прежнему выступает за уход с политической сцены президента Сирии Башара Асада.