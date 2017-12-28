В МИД отреагировали на слова Эрдогана о том, что Асад является террористом

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что сирийский президент является террористом, не имеют под собой никакой правовой базы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Эрдоган не исключал в будущем контактов с сирийскими властями по вопросу противодействия силам самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана, однако заявлял, что по-прежнему выступает за уход с политической сцены президента Сирии Башара Асада.