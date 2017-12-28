Путин назвал выполненными все задачи по Сирии

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военнослужащими, принимавшими участие в антитеррористической операции в в Сирии. 28 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военнослужащими, принимавшими участие в антитеррористической операции в в Сирии. 28 декабря 2017

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Все поставленные ВС РФ задачи в Сирии были выполнены, заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии награждения военных, которые принимали участие в боевых действиях в САР.

"Армия и флот России в полной мере показали свои возросшие возможности, успешно применяли новейшее вооружение и технику. Летчики ВКС совершили 34 тысячи боевых вылетов, по объектам нанесено 166 ударов высокоточными ракетами", — сказал Путин. По его словам, сирийская армия при поддержке ВКС РФ и ВМФ освободила от террористов практически всю территорию страны — свыше тысячи населенных пунктов.

"Уважаемые товарищи, вы выполнили все поставленные перед вами задачи. Ваши воинские части и подразделения вернулись в Россию в места постоянной дислокации", — заявил он.

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