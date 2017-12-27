Путин вручит госнаграды военным, принимавшим участие в операции в Сирии

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг в Кремле на встрече с военнослужащими, принимавшими участие в антитеррористической операции в Сирии, вручит им государственные награды, сообщает пресс-служба Кремля.

"Двадцать восьмого декабря Владимир Путин в Кремле встретится с военнослужащими ВС РФ, принимавшими участие в антитеррористической операции в Сирийской арабской республике. В ходе встречи, которая состоится в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, президент вручит государственные награды РФ военнослужащим, наиболее отличившимся в ходе выполнения специальных задач в Сирии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на торжественное мероприятие приглашены более 600 солдат и офицеров всех видов войск Вооруженных сил России.