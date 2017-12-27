Кадыров обещал вернуть находящихся в Сирии женщин и детей из России

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Точную цифру находящихся в Ираке и Сирии российских женщин и детей назвать невозможно, но все они будут возвращены на родину, заявил РИА Новости Глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Точную картину сколько там (находится), никто не может знать, разные цифры. Сейчас, которых мы нашли женщин и детей, полностью готовим со всеми службами и на месте в Ираке, Сирии, и с нашими спецслужбами. Столько сколько есть мы должны помогать и возвращать", — сказал Кадыров.
Он сообщил, что несколько часов назад в Москве приземлился самолет, на котором были доставлены в РФ двое детей.
Накануне член Совета Федерации, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби сообщил, что представители чеченских властей нашли в багдадской тюрьме двух девочек из России, вывезенных родителями на подконтрольную боевикам ИГ (запрещена в РФ) территорию, их планировали доставить в Москву в среду.
В начале августа Кадыров выложил в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к запрещенной в РФ и ряде других стран террористической организации ИГ, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выражал надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.
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