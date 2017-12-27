Кадыров обещал вернуть находящихся в Сирии женщин и детей из России

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Точную цифру находящихся в Ираке и Сирии российских женщин и детей назвать невозможно, но все они будут возвращены на родину, заявил РИА Новости Глава Чечни Рамзан Кадыров.

На сегодняшний день около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана.

"Точную картину сколько там (находится), никто не может знать, разные цифры. Сейчас, которых мы нашли женщин и детей, полностью готовим со всеми службами и на месте в Ираке, Сирии, и с нашими спецслужбами. Столько сколько есть мы должны помогать и возвращать", — сказал Кадыров.

Он сообщил, что несколько часов назад в Москве приземлился самолет, на котором были доставлены в РФ двое детей.

Накануне член Совета Федерации, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби сообщил, что представители чеченских властей нашли в багдадской тюрьме двух девочек из России, вывезенных родителями на подконтрольную боевикам ИГ (запрещена в РФ) территорию, их планировали доставить в Москву в среду.

Ранее Кадыров говорил, что в одном из иракских лагерей обнаружили новую группу россиян из 13 женщин и 28 малолетних детей. Одну заключенную — трехлетнюю сироту из Дагестана — Сабсаби удалось вывезти в середине прошлой недели из Ирака и передать родным.

В начале августа Кадыров выложил в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к запрещенной в РФ и ряде других стран террористической организации ИГ, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выражал надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.

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